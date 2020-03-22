فضيحة زوج كيم كارداشيان بعد مكالمة فيديو مسربة

نشب خلاف طويل الأمد بين مطرب الراب الأمريكي المعروف «كاني ويست» زوج الممثلة الأمريكية «كيم كارداشيان» وبين المطربة الشهيرة «تايلور سويفت» وانتهى الخلاف اليوم بمكالمة فيديو مسربة.

وصف «كاني ويست» تايلور بأنها "عاهرة" في إحدى أغنياته بعد خلاف وقع بينهما، وزعم أنه استأذن تايلور قبل إطلاق الأغنية في أن يصفها بتلك الكلمة المسيئة واستدل على ذلك بجزء من مكالمة فيديو.

لكن تايلور وصفته بالكاذب فلم يستأذنها في إطلاق ذلك اللقب عليها في أغنيته وقالت: "من قد يقبل بأن يوصف بمثل هذه الكلمة المسيئة!"، فيما وصفها هو بـ"الأفعى" لموافقتها على الكلمة ثم إنكارها، وشاءت الأقدار أن تفضح حيلته المشينة وفقًا لصحيفة مترو.

للتأكيد على كلام كاني نشرت زوجته كيم كارداشيان جزءا من مكالمة فيديو توافق فيه تايلور على أغنية كاني من أجل تعزيز صداقتهما مرة أخرى بعد الخلافات الطويلة، لكنها لم تظهر في الفيديو وهي توافق على أن توصف بالعاهرة بل وافقت على الأغنية نفسها التي أخبرها كاني أنها ستحبها بشدة، فقد خدعها هو وزوجته.

هاجم الجمهور كاني ويست وزوجته كيم على مواقع التواصل ووصفوه بـ"الأفعى" وأنه نصب شرك لتايلور، فقد بدأ الخلاف بين المطربين عندما فازت تايلور في 2016 بجائزة أفضل مطربة فيديو كليب، فيما اعترض كاني علنًا قائلًا: "إن بيونسيه تستحق الجائزة وليست تايلور".