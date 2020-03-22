أصيب أثناء فحص المرضى .. تفاصيل رحلة علاج طبيب مصري قهر كورونا

خرج لأداء رسالته الطبية، مر بمستشفى الأمراض الصدرية ليتابع الحالات عن قرب في مهمته اليومية، لكن شاء الله أن يختاره الفيروس دونًا عن جميع من حوله، حيث كان من بين المرضى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا Covid-19.

دخل «أحمد عبدالله» طبيب أمراض صدرية مصري إلى مستشفى العزل في منطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، بعدما أصابه فيروس كورونا خلال أحد فحوصاته اليومية للمرضى.

تم أخذ عينات من مجموعة من المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا وإرسالها إلى المعامل المركزية لتبين نتيجة الفحص، وتم أخذ عينات من الطاقم الطبي بأكمله من بينهم الطبيب أحمد.

جاءت النتائج في اليوم التالي "جميعها سلبية" إلا نتيجة واحدة، حيث كانت نتيجة الطبيب أحمد عبدالله هي الوحيدة "الإيجابية" مما يفيد بوجود الفيروس.