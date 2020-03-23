AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حرصا عليهم من كورونا.. تخصيص ساعة تسوق للمسنين.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة، الذى حرص على تخصيص ساعة كاملة لتسوق كبار السن.


وولدت هذه الفكرة لدى القائمين على الصحة لتجنب اختلاط كبار السن وذوي الاحتياجات بجيل الشباب خوفا من نقل العدوى بفيروس كورونا لكبار السن.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

 

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ كورونا .. ووفاة واحدة

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 39 بينها طبيب وممرضة

الصحة تقدم نصائح للمواطنين عن آداب العطس للوقاية من كورونا.. صور

«الصيادلة» تعلق أعمالها حتى نهاية الأسبوع للوقاية من فيروس كورونا

بعد قليل.. بيان مهم من وزارة الصحة

الصحة: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 4 حالات

ترشيحاتنا

محدش يقدر علينا.. نجم الزمالك السابق يكشف سبب تبرعه بممتلكاته لمواجهة كورونا

حبيبة فين؟..طفلة تدفع حياتها ثمنا لوحشية والدها .. والمتهم : كنت بأدبها

موظف يدعي إصابته بـ كورونا للحصول على إجازة مدفوعة الأجر.. ماذا كان عقابه؟

كندا تقرر عدم إرسال لاعبيها إلى أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 23-3-2020 بالقاهرة والمحافظات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة مؤثرة.. كورونا يحرم مسنًا من معانقة حفيده حديث الولادة

موظف يدعي إصابته بـ كورونا للحصول على إجازة مدفوعة الأجر.. ماذا كان عقابه؟

حصن نفسك بالسلاح الفتاك ضد كورونا