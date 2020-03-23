حرصا عليهم من كورونا.. تخصيص ساعة تسوق للمسنين.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة، الذى حرص على تخصيص ساعة كاملة لتسوق كبار السن.





وولدت هذه الفكرة لدى القائمين على الصحة لتجنب اختلاط كبار السن وذوي الاحتياجات بجيل الشباب خوفا من نقل العدوى بفيروس كورونا لكبار السن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.