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محافظات

بينهم أكل فاسد.. تحرير 224 محضرا تموينا متنوعا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 224 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط 261 مضبوطات متنوعة، وكميات من مواد غذائية فاسدة، خلال حملات تموين ومرافق مكبرة شنتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، خلال الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح  أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم ضبط 9 مخالفات بيئية لبعض الورش والمحلات خلال حملة مكبرة بقرية بنى حميل، مشيرا إلى تحرير 9 محاضر صحة متنوعة، وإعدام مواد غذائية منها 120 لتر مشروبات، و150 كيلو جرام آيس كريم مجهول المصدر، وتحرير 6 محاضر نظافة عامة لعدم وجود سلة مهملات، مشيرا إلى ضبط 31 مضبوطات متنوعة  في حملة مكبرة لرفع الاشغالات استهدفت شوارع "الجمهورية، والتحرير، وديوان الري، وخور الساحل، ومنطقة برج النحاس".

وقال عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج أنه تم ضبط 125 مخالفة مرافق بسوق مدينة ناصر خلال حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج خلال جولته الميدانية بالسوق.

وأشار عبد المنعم على عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى تحرير 28 محضرا متنوعا خلال حملة مكبرة للرقابة على الأسواق منها "3 محاضر تموين جنح، و6 محاضر صحة، و3 محاضر تموين متنوع، و8 محاضر بيئة، و8 محاضر إشغالات"، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمدينة.

ولفت ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة إلى تحرير 16 محضر مخالفات في حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية والجزارة والمقاهي بالمدينة، منها 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و2 محضر عدم اعلان عن الاسعار، و3 محاضر ذبح خارج السلخانة، و4 محاضر إشغال طريق متنوع"، كما تم مصادرة 12 كليو لحوم غير صالحة.

وفي حي غرب سوهاج، قالت فريدة سلام رئيس الحي إنه تم رفع 30 إشغالات متنوعة، وتحرير 30 محضر بشارع طه حسين خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الطريق العام.

وذكر عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أنه شنت حملة مكبرة لمراقبة الأغذية، وأسفرت عن تحرير 20 محضر عدم حمل شهادة صحية ومصادرة 870 كيلو دقيق زيرو ناقص الوزن، وضبط 55 شيكارة زنة 50 كيلو مجهولة المصدر بها نسبة كسر 90%.

وفي مركز ومدينة المراغة قال حازم أبو الخير رئيس المركز إنه تم تحرير 27 محضرا متنوعا في حملة مكبرة لإزالة إشغالات المقاهي والمحال التجارية بشوارع المدينة المراغة، والوحدات القروية التابعة، مشيرا إلى تحرير 51 محضرا متنوعا خلال حملات مكبرة على المخابز البلدية.

وقال على محمد رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا نفذت حملة مكبرة لمتابعة الأسواق، أسفرت عن تحرير 2 محضر عدم إعلان اسعار خاص بالمستلزمات الطبية، بالإضافة غلى حملة مكبرة شملت شوارع (التجارة، وصلاح سالم، وميدان زمزم، وميدان المحطة)، وأسفرت عن رفع 75 من المضبوطات المتنوعة.

وفي أخميم، أشار حسين حبارير رئيس المركز أنه تم القيام بحملة مكبرة لإزالة المرافق والتفتيش على مركبات التوك توك والسيارات خارج الموقف، وتمت مصادرة مركبات التوك توك الغير مرخصة والمنتهية الترخيص، وتحرير محاضر لسيارات تقوم بتحميل الركاب خارج الموقف المخصص لها، كما أسفرت جهود الحملة عن مصادرة 5 موازين، وتحرير 22م حضر مخالفة مرورية ومصادرة 3 مركبات توك توك تم إيداعهم بمخازن الوحدة.

وأضاف أنه تم ضبط 30 كيلو جراما من اللحوم وأرجل الأبقار غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرية الحواويش، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي الكوثر أنه تم تحرير محضرين عدم وجود شهادات صحية ومحضرين نظافة، مشيرا إلى إعدام 41 كيلوجراما مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة في خواصها الطبيعية وغير مطابقة للمواصفات.
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