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ديني

دار الإفتاء: الخروج في أي تجمعات حاليا حرام شرعا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة وحرام شرعًا ولا يراد بها وجه الله.
 
وشددت الدار على أن الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني، ومن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعًا. 

وتدخلت قوات الشرطة لفض تجمع للمواطنين بالإسكندرية هتفوا بالدعاء ضد فيروس كورونا، وتم السيطرة على الموقف حفاظا على حياة المواطنين من انتقال العدوى. 

وناشدت وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين عدم الخروج من منازلهم وأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بالنظافة أولا بأول. 

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