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محافظات

جهل بمخاطر كورونا.. زحام على ماكينات الصراف الآلي بالشرقية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

 شهدت العديد من ماكينات الصراف الآلي بمختلف المراكز والمدن بمحافظة الشرقية زحاما شديدا من جانب المواطنين وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التجمع.

 

حيث شهدت ماكينات الصراف الآلي المتواجد أمام ديوان عام محافظة الشرقية منذ أمس تزاحم شديد من جانب المواطنين وعدم الالتزام بإرشادات وزارة الصحة بالإضافة إلى الماكينات المتواجدة بمراكز منيا القمح الزقازيق وفاقوس والحسينية وأبوحماد .

 

ومن جانبه فقد شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، حملة لتوعية المواطنين والعاملين بماكينات الصرف الآلي بمدينة الزقازيق ، تزامنًا مع موعد صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة ، يرافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي ، والفرق الوقائية بالمديرية .

 

قدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات التوعوية والتثقيفية للمواطنين عند ماكينات الصرف الآلي، وداخل البنوك، وأكد على أهمية ترك مسافة كافية بين المواطنين أثناء الإنتظار لصرف الراتب لا تقل عن متر ، كما تم التأكد من وضع ملصقات توعوية للمواطنين ، لتجنب انتشار العدوى ، حفاظا على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة .

 

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحد من التجمعات ، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

 

وتهيب مديرية الشئون الصحية المواطنين بمحافظة الشرقية بالتكاتف والترابط لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة ، والالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية بالمنازل ، وعدم التجمع في الأماكن العامة والخروج إلا في حالة الضرورة ، مع ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مواطن وأخر ، لتجنب إنتشار العدوي ، حفاظًا على صحتكم ، وصحة أبنائكم وأقاربهم ، وحفاظًا علي مصرنا الغالية ، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

جهل بمخاطر كورونا.. زحام على ماكينات الصراف الآلي بالشرقية
جهل بمخاطر كورونا.. زحام على ماكينات الصراف الآلي بالشرقية
جهل بمخاطر كورونا.. زحام على ماكينات الصراف الآلي بالشرقية
جهل بمخاطر كورونا.. زحام على ماكينات الصراف الآلي بالشرقية
جهل بمخاطر كورونا.. زحام على ماكينات الصراف الآلي بالشرقية
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