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فن

بتسابق الزمن.. رشا مهدي تشيد بتعامل المملكة العربية السعودية في أزمة كورونا.. شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 06:49 ص
رشا مهدي
رشا مهدي
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مصطفى كرم

أشادت الفنانة رشا مهدي، بالقرارات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وكتبت رشا مهدي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏تويتة في حب السعودية اللي بتسابق الزمن في  عمل اجرائات احترازية عالية و بأي تكلفه و بشكل محترف جدا و بتثبت يوم عن يوم ان الإنسان بالنسبالها ميتقدرش بثمن أهلي و أصحابي خدو بالكم و وحشتوني و أشوفكم قريب على خير".


وأعلن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي، حظر التجول في المملكة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما؛ وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا القاتل.


فيما تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.


مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

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