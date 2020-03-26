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رياضة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة حاسمة لـ حسام عاشور

الخميس 26/مارس/2020 - 06:19 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ياسمين تيسير
وجه شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، رسالة لـ حسام عاشور، نجم وقائد الفريق؛ عقب إعلان قرب رحيله عن المارد الأحمر أو الاعتزال بعد عقد جلسة مع لجنة التخطيط.


وأكد نجم الأهلي السابق، في تصريحات لقناة "الأهلي"، أن حسام عاشور عليه أن يقرر الأفضل بالنسبة إليه، مؤكدا أنه الوحيد القادر على تحديد إمكانية تقديم المزيد داخل الملعب أو الاعتزال.




وأضاف شريف عبدالمنعم، أن ما يتم تداوله في الإعلام الرياضي خاطئ، موضحا أن الأهلي لا ينسى أبناءه مطلقًا، ومن المستحيل أن يطالب عاشور بالاعتزال أو الرحيل عن الفريق.


وتابع أن الأهلي طلب من حسام عاشور تحديد ما يريده في الفترة المقبلة والنادي سيحققه على الفور.

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