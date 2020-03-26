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فن

يسرا تروج لـ صندوق تحيا مصر بعد دعم متضررى فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:11 م
يسرا
يسرا
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نبيل العدوى
حرصت النجمة يسرا على الترويج لصندوق تحيا مصر عبر صفحتها بموقع انستجرام، ونشرت صورة عن أهمية التبرع للصندوق ودوره الفعال فى مواجهة مختلف الأزمات التى تمر بها مصر.

وأيضا

وأكدت يسرا أن صندوق تحيا مصر يقف فى ضهر بلدنا وشعبها فى مواجهة الأثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

تأسس صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الإجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس سي والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب

وتم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.

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