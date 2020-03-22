في ظهور نادر جدا.. سهير البابلي توجه رسالة مهمة للمصريين

فى أحدث ظهور لها، تحدثت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن فيروس كورونا المستجد عبر مقطع مصور نشره المخرج عمر زهران عبر صفحته على موقع فيس بوك.



وقالت سهير البابلى إنها منعت القبلات والأحضان بين أفراد أسرتها، الأولاد والأحفاد، مشيرة إلى أنها عادة غير صحية، داعية الله أن يحفظنا من هذه الوباء العالمى.





اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية اليوم الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.

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