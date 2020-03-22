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فن

في ظهور نادر جدا.. سهير البابلي توجه رسالة مهمة للمصريين

الأحد 22/مارس/2020 - 09:44 م
سهير البابلى
سهير البابلى
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نبيل العدوى
فى أحدث ظهور لها، تحدثت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن فيروس كورونا المستجد عبر مقطع مصور نشره المخرج عمر زهران عبر صفحته على موقع فيس بوك.

وقالت سهير البابلى إنها منعت القبلات والأحضان بين أفراد أسرتها، الأولاد والأحفاد، مشيرة إلى أنها عادة غير صحية، داعية الله أن يحفظنا من هذه الوباء العالمى.

ونعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنا من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية اليوم الأحد نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.

ربنا يديكي الصحه وطولة العمر يااجمل واحلي واغلي نجمه لقلوبنا كلنا

Posted by Omar Zahran on Sunday, March 22, 2020
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