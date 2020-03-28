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أخبار العالم

السعودية.. وزارة الحج والعمرة تصدر تنويها للمعتمرين المنتهية إقامتهم

السبت 28/مارس/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الجمعة، تنويهًا للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم.

وذكرت الوزارة في التنويه الذي نشرته صحيفة "سبق" السعودية: "يأتي التنويه إلحاقًا لما أعلنته الوزارة، الإثنين الماضي، عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية".

وأضافت: "آنذاك أشارت الوزارة إلى المعتمرين بالتقدم بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة".

وتابعت: "نود تذكير المعتمرين كافة بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم السبت".

وأضافت أن التقديم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي:eservices.haj.gov.sa

ونوهت بتطبيق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة.
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