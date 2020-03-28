السعودية.. وزارة الحج والعمرة تصدر تنويها للمعتمرين المنتهية إقامتهم

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الجمعة، تنويهًا للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم.





وذكرت الوزارة في التنويه الذي نشرته صحيفة "سبق" السعودية: "يأتي التنويه إلحاقًا لما أعلنته الوزارة، الإثنين الماضي، عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية".





وأضافت: "آنذاك أشارت الوزارة إلى المعتمرين بالتقدم بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة".





وتابعت: "نود تذكير المعتمرين كافة بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم السبت".





وأضافت أن التقديم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي:eservices.haj.gov.sa



