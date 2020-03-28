لمواجهة كورونا.. إنتاج 21 ألف رغيف خبز يوميًا بالشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدى توافر السلع الغذائية والمستلزمات الطبية اللازمة لسد احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدا أنه يتابع بنفسه على مدار اليوم توافر جميع احتياجات المواطنين الأساسية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمجابهة الحد من انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدلات الاستهلاك اليومى للسلع الغذائية والمواد الطبية.





وكلف المحافظ "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة تموين الشرقية بالمتابعة المستمرة للمخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية للمحافظة، والتأكد من توافر الأرصدة الكافية أمام المواطنين لسد احتياجاتهم اليومية، مشددا على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية لضبط الأسعار واتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة فى كل القطاعات الخدمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.





ومن جانبها أوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يوجد بالمحافظة ٢٥١١ مخبزا يعملون بكامل طاقتهم الإنتاجيه فيتم إنتاج ٢١ ألفا و١٦٧ رغيف خبز يوميًا بمختلف مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة، بالإضافة إلى يوجد مخزون إستراتيجى من السكر التموينى يقدر بحوالى ٩٢١٥ طنا يكفى لمدة ٢٨ يوما تقريبا، مشيرة إلى أنه يتم صرف السلع الأساسية للمواطنين بشكل يومى من (الخبز / القمح / الدقيق / اسطوانات البوتجاز/ المواد البترولية) دون وجود أى معوقات أو أزمات أو نقص فى تلك السلع بنطاق المحافظة.





ويطمئن محافظ الشرقية المواطنين على توافر جميع السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية بكميات مناسبة بالأسواق لسد احتياجاتهم اليومية.





ويهيب المحافظ بالمواطنين أخذ الحذر من استغلال بعض التجار نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فيقوموا بالتلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع مما يعرضهم للابتزاز، موضحا أنه تم التنبيه على وكيل وزارتي (التموين والصحة) بشن وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ البيع والمحال التجارية والأسواق والصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين.