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فن

فريق BTS يحيي حفلا أونلاين غدا ضمن حملة للبقاء فى المنازل

الأحد 29/مارس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
قرر الفريق الكوري BTS المشاركة في حفل منتظر بثه على الإنترنت غدا، الاثنين، يضم مجموعة من أشهر نجوم الموسيقى والغناء في العالم.

ويأتي الحفل ضمن حلقة خاصة من البرنامج التليفزيوني الأمريكي "the Late Late Show" مع المذيع جيمس كوردن دعما لحملة البقاء في المنزال ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
ومن المنتظر أن يشارك فى الحفل كل من النجم الأوبرا الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي، والمغنية البريطانية دوا ليبا والمغنية الأمريكية وبيلي إيليش.

كانت الفرقة الشهيرة طرحت مع نهاية شهبر فبراير الماضي عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" فيديو كليب يحمل اسم ON والذى يعد ثانى فيديو كليب من ألبومهم الغنائى الأخير Map of the soul7 .

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