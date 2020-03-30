AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل الماء الساخن يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا.. الصحة العالمية تجيب

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
عمد بعض الناس إلى تناقل عادات وممارسات غير دقيقة ، معتبرين أنها قد تكافح وباء كورونا المستجد، وتصد عنهم أسوأ أزمة صحية يواجهها العالم الحديث.

لعل من تلك المفاهيم المغلوطة، ما تم تداوله عن أن شرب الماء الساخن كل 15 دقيقة من شأنه أن يقي من انتقال العدوى.

إلا أن الإجابة أتت واضحة من الأمم المتحدة التي نشرت قبل يومين على حسابها على تويتر نفيًا قاطعًا لهذا الأمر، مؤكدة أن تلك المعلومة غير صحيحة على الاطلاق.

واشارت منظمة الصحة حول بعض المفاهيم المغلوطة التي يتداولها الناس عبر الخدمة التي وضعتها قبل أيام على واتساب، فجاءت الإجابة كالتالي وفقا لعربية.نت.

بالنسبة للطقس المناسب لكورونا، أوضحت المنظمة أن البرد والثلج لا يمكن أن يقتلا الفيروس، كما أن الأخير يستطيع أن ينتقل في المناخ الحار والرطب.

أما في ما يتعلق بالماء الساخن مجددًا، فأكدت أن الاستحمام بالماء الساخن لا يقي من كورونا، كما أن مجففات الأيدي ليست فعَّالة في القضاء عليه.

إلى ذلك، أوضحت أن رش الجسم بالكحول أو الكلور لا يقضي بتانا على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل.

كما أشارت إلى أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي لم يثبت فعاليته حتى الآن في مكافحة العدوى.

أما في ما يتعلق بما أشيع عن تناول الثوم لصد كورونا، فلفتت إلى أن الثوم طعام صحي بلا شك، لكنه مع ذلك لا توجد أي بيّنة تثبت أن تناوله يقي من العدوى بكورونا.

وأخيرًا أوضحت أن كورونا لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكاذيب حول الوقاية من كورونا.. هل هذه الأطعمة تحميك من الإصابة بـ الفيروس؟

بعد إعلان حمو بيكا عن مرضه بالكرون.. تعرف على الفرق بينه وبين الكورونا.. وهذه هي أعراضهما المختلفة.. ويجب الابتعاد عن بعض الأطعمة.. واكتشف أفضل الطرق للوقاية

د. أحمد صيام يكتب: حروب الجيل الرابع ومعركة الوعي

هل الطعام ينقل كورونا؟.. أكثر الأسئلة على جوجل حول الفيروس القاتل

من خلال SMS.. رسائل توعية من القوى العاملة للمواطنين عن فيروس كورونا

تحذير للأمهات.. هل ينتقل كورونا من خلال الفاكهة والخضراوات؟

ترشيحاتنا

هل سيتم استرداد مصاريف الترم الثاني من المدارس الخاصة ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد تحذير الصحة من هذا التوقيت .. كل مالا تعرفه عن وقت الذروة لفيروس كورونا

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الاثنين 30-3-2020.. فيديو

احذر ترك زجاجة المياه في السيارة

تسبب التسمم فورًا.. عادات في الطبخ يجب التوقف فورًا عن اتباعها

دلال عبد العزيز تنهار من البكاء بسبب جورج سيدهم.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي suzuki تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف جمال سيلين ديون بعد الـ 50

انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا