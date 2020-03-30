كورونا فيروس.. تعرف على مستشفيات العزل واستقبال حالات الاشتباه في مصر.. فيديو

عرض برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، مقطع فيديو تفصيليا يوضح أماكن تواجد مستشفيات العزل ومستشفيات تلقى حالات الاشتباه بـ فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية.
وهذه المستشفيات :
مستشفى قها، محافظة القليوبية.
مستشفى 15 مايو، محافظة القاهرة .
مستشفى العجمي، محافظة الاسكندرية.
مستشفى سوهاج التعليمي، محافظة سوهاج.
مستشفى طابا، بمحافظة جنوب سيناء.
مستشفى الصف، محافظة الجيزة.
مستشفى إسنا محافظة الأقصر .
مستشفى بورفؤاد، محافظة بورسعيد.
مستشفى بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء.
مستشفى التأمين الصحي، محافظة السويس.
مستشفى أبو خليفة، محافظة الإسماعيلية.
مستشفى القصير، محافظة البحر الأحمر.
مستشفى اليوم الواحد، في رأس البر.
مستشفى تمى الأمديد محافظة الدقهلية.
مستشفى أبو تيج محافظة أسيوط .
مستشفى بلطيم محافظة كفر الشيخ.
مستشفى زفتى محافظة الغربية .
مستشفى الخارجة محافظة الوادي الجديد .
مستشفى طوارئ فاقوس محافظة الشرقية.
مستشفى أبشواي محافظة الفيوم .
مستشفى التأمين الصحي محافظة قنا.
مستشفى صدر دمنهور محافظة البحيرة .
مستشفى بني سويف التخصصي محافظة بني سويف.
مستشفى ملوى محافظة المنيا .
مستشفى أسوان التخصصي في محافظة أسوان.
بالإضافة إلى مستشفيات عزل خصصتها الحكومة للمصابيين بفيروس كورونا وهي :
مستشفى النجيلة مرسى مطروح.
مستشفى 15 مايو محافظة القاهرة.
مستشفى العجمي بالإسكندرية .
مستشفى إسنا محافظة الأقصر .
مستشفى أبو خليفة محافظة الإسماعيلية .
مستشفى العجوزة التخصصي محافظة الجيزة .
مستشفى تمي الأمديد محافظة الدقهلية .
مستشفى الصداقة في محافظة أسوان .
مستشفى قفط محافظة قنا .
مستشفى قها محافظة القليوبية.