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22 دولة حول العالم لم تسجل حالات مصابة بـ فيروس كورونا حتى الآن.. تعرف عليها

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:26 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
عرض برنامج "اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي "، فيديو تفصيليا يوضح عدم تسجيل 22 دولة حول العالم لحالات مصابة بـ فيروس كورونا المستجد على أراضيها حتى الآن.

وأوضح التقرير، أن هناك عدة دول في أفريقيا لم تسجل حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي: مالاوي، بوتسوانا، بوروندي، جنوب السودان، سيراليون، ليسوتو، جزر القمر، ساو تومي وبرينسيبي.

وأضاف التقرير أنه في قارة آسيا لم تسجل كل من اليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمانستان أي حالات مصابة".
 
كما لم تسجل دول: جزر سليمان، فانواتو، ساموا، كيريباتي، ميكرونيزيا، تونغا، جزر مارشال، بالاو، توفالو، ناورو، أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

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