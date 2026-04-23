إنجاز مصري دولي| مفيدة شيحة: رانيا المشاط شخصية استثنائية ومبروك لمصر المنصب الأممي الرفيع

علّقت الإعلامية مفيدة شيحة على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدكتورة رانيا المشاط من جمهورية مصر العربية أمينة تنفيذية جديدة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وخلال تقديمها برنامج «الستات» على قناة النهار وان، مساء الثلاثاء، أكدت مفيدة شيحة، أن هذا التعيين يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الكفاءات المصرية على الساحة الدولية، ويعكس الثقة في الخبرات المصرية داخل المؤسسات الأممية.

وأشارت مفيدة شيحة ، إلى أن تولي رانيا المشاط لهذا المنصب الرفيع في الأمم المتحدة يُعد دليلاً واضحًا على تميزها المهني وشخصيتها الاستثنائية، مؤكدة أن هذا النجاح يُحسب لمصر وللكفاءات الوطنية في المحافل الدولية.

واختتمت مفيدة شيحة، تعليقها بتهنئة مصر والدكتورة رانيا المشاط على هذا المنصب المهم، متمنية لها مزيدًا من النجاح في مهامها الجديدة.