رسالة جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.. تفاصيل

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية خلال مؤتمر صحفي حول النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، إننا نعقد هذا المؤتمر اليوم لإفادتكم بآخر المستجدات بشأن نتائج زيارة وفد منظمة الصحة العالمية للبعثة التقنية المعنية بمرض كوفيد-19 في مصر والذي اخْتَتَمَ عملَهُ الأسبوعَ الفائت.





وأوضح جبور، أن هذه البعثة كانت لفريق من الخبراء قاموا بزيارة أماكن مختلفة بمصر بهدف فهم الوضع الراهن، واستعراض أنشطة الاستجابة الحالية، وتوفير الدعم التقني الميداني حسب الاقتضاء، وتحديد مواطن القوة والفجوات لتوجيه أولويات الاستجابة.









وافاد جبور، انه حتى أمس 29 مارس 2020 فلقد وصلت الأرقام بمصر لـ 609 حالات إصابة،و40 حالة وفاة و182 تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية من بينهم 132 تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى.





ووجه ممثل الصحة العالمية، خالصَ شكري للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملينَ في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، إذ يبذلونَ قُصارى جهدِهِم لإنقاذِ الأرواحِ رغمَ التحدياتِ تحت قيادة حكيمة من قبل وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد.





وأُكِّدَ أننا نحتاجُ إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حدٍّ سَواء لمكافحة هذه الجائحة وهذا يتطلبُ أعلى قدرٍ من التنسيق والتعاون، إن كان على مستوى الحكومة أو ما بين الشعبِ والدولة.

وضاف جميعُناا معنيونَ بالأمر، ولكلٍّ منا دورٌ يقومُ به. فيجب أن نتضامنَ جميعًا، وينبغي ألاَّ ندعَ الخوفَ يتغلبُ علينا في معركتنا مع هذا الفيروس، وأيضا يجب أن نتعلمَ من تجارب الدول التي انتشر بها المرض ونساعدُ في تقليلِ الإنتشارِ المجتمعي.









ووجه رسالة الى المجتمعِ المصري: أن يلتزم كلُّ شخصٍ منزله لكي لا نضغط على النظام الصحي وأن يتبعوا جميعَ أساليبِ الوقاية وأن يهتموا بصحتهم الجسدية والنفسية.ودمتم جميعًا سالمين معافين.



