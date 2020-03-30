بعد تحذيرات وزارة الصحة.. نصائح مهمة للحد من انتشار كورونا .. احذر من أخطاء تعرضك للإصابة بالوباء .. وأكلات تمدك بفيتامين C المقاوم للفيروسات

أطعمة غنية بفيتامين c

إجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

أخطاء تتسبب فى الاصابة بفيروس كورونا





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الأسبوعين السادس والسابع أخطر الأسابيع في تخطي وباء فيروس كورونا ومن الممكن أن يكون الأسبوع الثامن حاسما أيضا.





وأضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إننا نأمل أن تكون الإصابات بأقل عدد ممكن، وذلك لأن الأسبوع السادس في الدول التي تفشى بها فيروس كورونا كان بها آلاف الحالات في اليوم الواحد.





وفى هذا السياق، وجه الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، بعض النصائح التى لا بد من مراعاتها وتطبيقها خلال الفترة الحالية حتى تساعدك على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .. على النحو التالي:





-الإكثار من تناول اليوسفي والبرتقال

-الحرص على تناول طبقة السلطة الخضراء المضاف اليه الليمون يوميا

- تناول معلقة عسل نحل صباح كل يوم مع التزام مرضي السكر بأدويتهم وانتظامهم في العلاج

- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميا

- الحرص على غسل اليدين والفم بالماء والصابون قبل وبعد جميع الوجبات

- الابتعاد نهائيا عن تناول أي أطعمة ومشروبات من باعة جائلين في الشارع

- عدم استخدام أي أدوات شرب أو طعام بالاشتراك مع آخرين

- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية تستخدم للسعال أو العطس ويتم التخلص منها بطريقة صحية

-الحرص على التهوية الجيدة جدا في المنازل والمكاتب ووسائل المواصلات وفصول الدراسة

- التوقف عن عادة المصافحة والتقبيل للكبار والأطفال





كما أوصت الدكتورة جيني هاريس، نائبة كبير الأطباء في إنجلترا، بعدم الخروج من المنزل فى فترة ذروة انتشار فيروس كورونا إلا فى الحالات الضرورية مثل:





تسوق الضروريات

ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم

الحاجة الطبية أو تقديم الرعاية

السفر من وإلى العمل (إذا كنت لا تستطيع العمل من المنزل).





يقع الكثير من الأشخاص بعدة أخطاء تتسبب فى الاصابة بفيروس كورونا إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى إليك أبرز الأخطاء

1- إغفال تعقيم الأوراق النقدية التي يمكن أن تكون مصدرا لنقل العدوى.

2- الحيوانات مصدر لنقل العدوى فلا يمكن أن تنتقل العدوى عبر سعال الحيوان الأليف لكن يمكن أن تنتقل عبر لمس فرائها.

3- إغفال تعقيم الهاتف المحمول من وقت لآخر فى الاصابة بالفيروس ونقل العدوى أيضا.

4- عدم قدرة البعض على ارتداء أقنعة الوجه لساعات طويلة أثناء اللقاءات والاجتماعات السياسية مثلا.





أما عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من مخاطر العدوى، أكد الدكتور مجدى بدران أستاذ المناعة فتتمثل فى

1. تجنب القبلات

2. التوقف عن تدخين التبغ بجميع أشكاله.

3.الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.

5. تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وغسل الأيدي بالماء والصابون كثيرًا، خاصة بعد لمس أسطح ملوثة وقبل لمس الأنف أو الفم أو العين.





6. ممارسة آداب السعال، وهى الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، وتغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكت، والتخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام ، وغسل اليدين بعد العطس.





يعد فيتامين C أحد الفيتاميات المهمة المقاومة للفيروسات وخصوصا فيروس كورونا .. لذا يجب أخذ الكميات المناسبة منه يوميًا، وفي حال كان هناك نقص في كميات فيتامين سي فسوف تظهر بعض من أعراض نقص فيتامين سي ومن بينها : كما

• خشونة الجلد

• تلوّن بصيلات الشعر بالأحمر الفاتح

• تكون الأظافر على شكل ملعقة

• جفاف وتلف الجلد

• ظهور الكدمات

• بطء شفاء الجروح

• تورّم وألم في المفاصل

• ضعف العظام

• نزيف في اللثة واحتمالة فقدان الأسنان

• ضعف المناعة

حيث يتوفر فيتامين C بكثرة في هذه الأطعمة :-

الجوافة

البرتقال

الفلفل الأخضر

الفراولة

الجريب فروت

البروكلي

الأناناس

الكيوي

المانجو

الشمام

القرنبيط



