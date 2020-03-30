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مرأة

تسبب التسمم فورًا.. عادات في الطبخ يجب التوقف فورًا عن اتباعها

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:42 ص
عادات الطهى
عادات الطهى
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لمياء الياسين
الطبخ في المنزل له مزايا عديدة، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول الوجبات المطبوخة في المنزل يساعد كثيرًا على تلبية جميع الاحتياجات الغذائية الضرورية، ومع ذلك ، من المهم حقًا اتباع قواعد معينة للحفاظ على طعامك آمنًا للأكل.
ويقدم موقع  Bright Side الأخطاء الشائعة التي نرتكبها جميعًا أثناء الطهي.

من المستحيل التعرف على البكتيريا الخطرة من خلال مظهر الطعام أو طعمه، ومع ذلك ، فإن كمية صغيرة من هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى تسمم غذائي خطير، ولتجنب ذلك ، يجب التخلص من أي منتجات إذا كانت لديك أي شكوك حول إفسادها، وذلك من خلال التالي:

1. تذويب اللحوم في الخارج
يمكن أن تنمو البكتيريا الغذائية الضارة بسرعة. هذا هو السبب في أنه يجب عليك دائمًا تذويب اللحوم فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.

2. غسل اللحوم النيئة
لا ينصح المتخصصون بغسل الدجاج النيئ أو لحم البقر أو لحم الخروف أو لحم العجل قبل طهيه، والسبب في ذلك هو أن البكتيريا الناتجة عن اللحوم يمكن أن تنتشر بسهولة إلى المنتجات والأسطح والأواني الأخرى.

3. تبريد الطعام قبل وضعه في الثلاجة
ترجع هذه القاعدة إلى نفس السبب الذي يجعل تذويب اللحوم بالخارج فكرة سيئة: تنمو البكتيريا ما بين 5 درجات مئوية إلى 60 درجة مئوية. لهذا السبب يمكن أن يكون من الخطر حقًا ترك منتجات قابلة للتلف خارج الثلاجة لأكثر من ساعة أو ساعتين.


4- محاولة تناول العجين الخام
يجب ألا تأكل البيض النيئ بأي شكل من الأشكال، هناك احتمالية عالية لاحتوائه على بكتيريا تعرف باسم السالمونيلا ، وهو أمر خطير للغاية بالنسبة للناس. علاوة على ذلك ، لا تجرب العجين غير المطبوخ ، حتى بدون البيض ، لأن الدقيق يمكن أن يحمل الإشريكية القولونية التي يمكن أن تسبب عدوى مختلفة.

5. نقع اللحم أو السمك بالخارج
هذا خطأ آخر أكثر شيوعًا يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي، لذلك مرة أخرى ، تذكر دائمًا نطاق درجات الحرارة الخطرة لنمو البكتيريا. عندما تنقع اللحم خارج الثلاجة ، تنتهك هذه القاعدة.
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