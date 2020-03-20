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مرأة

كوارث صحية .. الأرز يؤدي إلى التسمم الغذائي في هذه الحالة

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشف موقع blodsky عن دراسة جديدة لمخاطر التي يتعرض لها الإنسان نتيجة لتسخين الأرز بعد طهيه.

وأكدت الدراسة أن الإجراء السليم يتمثل في تسخين الأرز مرة واحدة فقط بعد طهيه لأن تسخينه يعرض الإنسان لمتاعب كثيرة منها: الإسهال، والتسمم، والجفاف.

كشف موقع blodsky عن دراسة جديدة لمخاطر التي يتعرض لها الإنسان نتيجة لتسخين الأرز بعد طهيه.

وأكدت الدراسة أن الإجراء السليم يتمثل في تسخين الأرز مرة واحدة فقط بعد طهيه لأن تسخينه يعرض الإنسان لمتاعب كثيرة منها: الإسهال، والتسمم، والجفاف.
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