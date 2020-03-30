أستاذ أمراض صدرية: هذا التطعيم سبب تراجع إصابات كورونا فى الشرق الأوسط

أشاد الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، بموافقة مصر على بدء الاختبارات السريرية للوصول إلى علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «العالم أجمع يجري تجارب سريرية وقت انتشار المرض، والدول التي تصنف ضمن أغنى بلاد العالم سجلت إصابات كثيرة بكورونا وفي المقابل دول أفريقيا والشرق الأوسط سجلت إصابات قليلة».





وأضاف: «أنه من المتوقع أن يكون تطعيم الدرن الذي يتلقاه الأطفال حديثي الولادة في الشرق الأوسط وأفريقيا هو السبب في انخفاض نسبة إصابات كورونا كونه يحفز ويقوي جهاز المناعة ضد الميكروبات والفيروسات بشكل عام».





وأوضح أن هناك دراسة تجرى في أستراليا حاليا على 400 شخص سيمنحون تطعيم الدرن للتوصل إلى نتائج.