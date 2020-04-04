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مرأة

اعرف الحقيقة.. هل يمكن لـ فيروس كورونا أن يتلف الجهاز العصبي المركزي؟

السبت 04/أبريل/2020 - 08:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
العديد من الفيروسات العصبية المعروفة بأنها تؤثر على وظائف الجهاز العصبي وتتسبب في تلف عصبي مثل التهاب الدماغ الحاد والاعتلال الدماغي السام، وتغزو الأنسجة العصبية وتسبب الالتهابات.

وبحسب ما نشر موقع "boldsky" إليكم أهم المخاطر التى يمكن أن تسببها الفيروسات على الجهاز العصبى.


الأنسجة الطرفية
يبدأ غزو الفيروسات أولًا في الأنسجة الطرفية التي تنتشر أكثر إلى الجهاز العصبي المحيطي (PNS) والجهاز العصبي المركزي، وذلك على الرغم من أن الجهاز العصبي المركزي محمي بواسطة استجابة مناعية فعالة ، إلا أن بعض الفيروسات عالية الفعالية مثل فيروس كورونا يمكن أن تقلل وظائفه وتدخل السائل الدماغي الشوكي أو الدماغ.

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العصب الشمي
يمكن أن يدخل الفيروس التاجي إلى الدماغ والحبل الشوكي من خلال العصب الشمي أو غرفة الأنف، بعد الإصابة بالخلايا الأنفية ، يتم نقلها إلى الدماغ والسوائل المخية.

إصابة الرئتين
عندما يصيب الفيروس التاجي الرئتين ، فإنه يتسبب في التخلص من سائل شفاف في الحويصلات الهوائية مما يقلل من إمدادات الأكسجين إلى أجزاء الجسم الأخرى، بسبب نقص الأكسجين في الجهاز العصبي المركزي ، تم تطوير نقص الأكسجة مما يؤدي إلى تورم الدماغ وتوسع الأوعية الدماغية والصداع واضطرابات الجهاز العصبي المركزي الأخرى.
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اعرف الحقيقة.. هل يمكن لـ فيروس كورونا أن يتلف الجهاز العصبي المركزي؟

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