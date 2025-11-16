قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس القومي للمرأة تشارك في جلسة "دعم الدولة لاتحادات الطلاب" بمؤتمر السكان

المستشارة أمل عمار تشارك رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة الثالثة بعنوان "دعم الدولة المصرية لاتحادات الطلاب"
المستشارة أمل عمار تشارك رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة الثالثة بعنوان "دعم الدولة المصرية لاتحادات الطلاب"
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات جلسة بعنوان "دعم الدولة المصرية لاتحادات الطلاب والأنشطة اللاصفية في الجامعات والمدارس المصرية" ، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 

كما شارك في الجلسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أحمد حسام مدير برامج تمكين الشباب بمؤسسة شباب القادة وناتالي ماير نائب ممثل يونيسف في مصر، ورنا كريم مدير برنامج المرأة للأمن والسلام في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجيرمين حداد الممثل المساعد ومديرة البرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار على سعادتها بالمشاركة في هذا النقاش الذي يضم الشركاء الحقيقيين في تمكين المرأة المصرية، حيث يسهم المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم الفتيات حتى عمر ١٨ عام، كما تبذل مؤسسة شباب القادة الجهود لدعم الفتيات ضمن أنشطتها المختلفة.

كما توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى هيئة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وغيرها من الهيئات الدولية لمشاركتهم في دعم تمكين المرأة في مصر.

و أشادت المستشارة أمل عمار بشعار المؤتمر “تمكين الأفراد...تعزيز الأفراد.... إتاحة الفرص ”، مؤكدة أهمية تطبيق هذا الشعار لضمان تحقيق التمكين وتكافؤ الفرص .

وأشارت المستشارة أمل عمار الى برنامج نورة الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي ، حيث يدعم المجلس القومي للمرأة فتيات نورة منذ سن مبكر ما بين أعوام 10 حتي 14 عاما و ذلك لتعليمهن العديد من المهارات منها مهارات التفاوض والتواصل البناء بين أفراد الأسرة وتصحيح المعلومات المغلوطة لديهن وتوعيتهن بالممارسات الضارة.

وأضافت أنه مؤخرا تم اطلاق برنامج نور لتمكين الفتيات لخلق جيل مؤمن وداعم لتمكين المرأة، كما اشارت الى جهود المجلس في برنامج الارشاد الاسرى والتنشئة المتوازنة منذ عام ٢٠٢١، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم استقرار الأسرة المصرية.

 كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى حملة "لأني رجل" التي أطلقها المجلس عام ٢٠١٩ ، لادماج الرجال في جهود تمكين المرأة ، حيث تم إطلاقها في كافة المحافظات ، مشيرة إلى تعاون المجلس القومي للمرأة مع مؤسسة شباب القادة لكسر الصور النمطية فيما يخص التعليم الفني.

وأشادت بجهود الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم التعليم الفني خلال فترة رئاستها السابقة للمجلس.

طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

