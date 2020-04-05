بـ ملابس شتوية.. زوجة السقا تتزلج على الجليد.. صور

ن شرت المذيعة مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا مجموعة من الصورة وهى تتزلج على الجليد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.









وظهرت مها الصغير فى الصور مرتدية ملابس شتوية تتناسب مع التزحلق على الجليد و ايس كاب تغطى به رأسها.













وظهرت لأول مرة مها الصغير فى دور المذيعة التى تحاور زوجها أحمد السقا وتكشف تفاصيل حياته الفنية والشخصية وذلك بصحبة المذيعة دينا حويدق.









برنامج its show time يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوى ترفيهي مميز ومختلف.









ويواصل أحمد السقا حاليًا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.









فيلم العنكبوت من بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.











