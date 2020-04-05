بـ ملابس شتوية.. زوجة السقا تتزلج على الجليد.. صور

نشرت المذيعة مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا مجموعة من الصورة وهى تتزلج على الجليد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وظهرت مها الصغير فى الصور مرتدية ملابس شتوية تتناسب مع التزحلق على الجليد و ايس كاب تغطى به رأسها.
وظهرت لأول مرة مها الصغير فى دور المذيعة التى تحاور زوجها أحمد السقا وتكشف تفاصيل حياته الفنية والشخصية وذلك بصحبة المذيعة دينا حويدق.
برنامج its show time يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوى ترفيهي مميز ومختلف.
ويواصل أحمد السقا حاليًا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.
فيلم العنكبوت من بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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Sometimes we get so caught in life that we forget that we don’t always have to be busy; we don’t always need to check our emails or rush to the next thing. We need to remind ourselves that’s it’s ok and absolutely necessary-to slow it all down. To take a break and enjoy nature.to turn of the tv and simply be together. To enjoy a game of cards and ask our kids, what they’re wandering about. To call our parents, watch sunrise, to enjoy the smell of a burning candle... we must never forget to enjoy the little things, because they are never as little as we think 💭 love u all my friends and family