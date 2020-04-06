صلاح عبدالله يشارك بصورة مع السقا وعز ورزق ويطالب جمهوره: انشروا صوركم من ألبوم الحياة

نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بصحبة كل أحمد السقا وأحمد عز وشريف منير وأحمد رزق وبعض نجوم الفن بهدف التقليل من الاخبار و الصور السلبية و نشر صور ايجابية.
أطلب من كل الإيجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة...
كتب معلقا على الصورة " قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا ..
أطلب من كل الإيجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة...
صورة واحدة فقط، بدون وصف....
الهدف هو اغراق الإنستجرام بصور ايجابية بدلا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش !!"
نالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
حبلغ عنكم كلكم .. مفيش التزام 😬 مفيش خليك في البيت
حلوين جدا
فكرة حلوة فعلا محتاجين صور ايجابية كفاية اخبار عن الكورونا
جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة.