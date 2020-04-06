صلاح عبدالله يشارك بصورة مع السقا وعز ورزق ويطالب جمهوره: انشروا صوركم من ألبوم الحياة

كتب معلقا على الصورة " قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا ..

نالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

حلوين جدا

فكرة حلوة فعلا محتاجين صور ايجابية كفاية اخبار عن الكورونا

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة.

من جهة أخرى، يعرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" وهو بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".



