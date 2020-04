صلاح عبدالله يشارك بصورة مع السقا وعز ورزق ويطالب جمهوره: انشروا صوركم من ألبوم الحياة

View this post on Instagram

قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا .. أطلب من كل الإيجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة... صورة واحدة فقط، بدون وصف.... الهدف هو اغراق الإنستجرام بصور ايجابية بدلا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش !! #يرجى_نسخ_النص.