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أخبار العالم

ميرور: تردي الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:11 م
المستشفى التي يتلقى
المستشفى التي يتلقى بها جونسون العلاج
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على صالح
اعلنت منذ قليل الحكومة البريطانية تدهور حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون الصحية اثر معاناته من مضاعفات فيروس كورونا واستمرار بقائه في مستشفى سانت توماس تحت الملاحظة 

ووفقا لصحيفة ميرور في تقرير نشرته منذ قليل يرفض المساعدون تحديد ما إذا كان جونسون يعاني من الالتهاب الرئوي ام لم يدخل بعد لتلك المرحلة كان قد تلقى الأكسجين بعد معاناته من ضيق في التنفس، ومع ذلك فهو يرفض التوقف عن العمل في ادارة شئون المملكة المتحدة

وشددت حكومة بريطانيا على أن زيارة المستشفى التي يوجد بها رئيس الوزراء بوريس جونسون ليس ضروريا معلنة ان حالته ليست طارئة، وأنه قد جرى اسعافه بالاكسجين بناء على نصيحة طبيبه بسبب "الأعراض المستمرة" لكورونا

وبحسب ما أوردت صحيفة "مترو" ، اليوم الاثنين، عولج بوريس جونسون بالأكسجين بعد دخوله المستشفى لإجراء اختبارات روتينية للفيروس التاجي. 

وأمضى رئيس الوزراء الليل في مستشفى سانت توماس في وسط لندن ، بعد عشرة أيام من اختبار الإصابة بالفيروس. 

وذكرت صحيفة تايمز أن بوريس جونسون ، 55 سنة ، الذي ينتظر طفلًا له من خطيبته كاري سيموندس ، تم وضعه على جهاز التنفس بعدما كان يعاني من نقص الأكسجين وصعوبة في التنفس بعد وصوله إلى المستشفى. 

ومن المحتمل أن يخضع رئيس الوزراء لعدة اختبارات للتحقق من مستويات الأكسجين ، وعدد خلايا الدم البيضاء ، ووظائف الكبد والكلى قبل خروجه، وفقًا للأطباء. 

ومن المحتمل أيضًا أن يخضع لفحص كهربائي للقلب. 

وقالت الدكتورة سارة جارفيس لبي بي سي إن رئيس الوزراء سيجري تصوير صدره بالأشعة السينية وفحص رئتيه ، خاصة إذا وجد أنه يعاني من عملية التقاط انفاسه بسهولة.

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