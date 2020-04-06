إسعاد يونس توجه رسالة لمتابعيها بسبب خالد النبوي .. شاهد









وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة "ماتنسوش هنسهر الليلة مع بعض و معانا الفنان العالمي خالد النبوي الساعة ١١ مساءً على دي ام سي".





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها وجاءت التعليقات بين "الفنان المبدع" و " اصحاب السعاده" و "ربنا يشفيه يارب" و "حمد الله على سلامته".









ومن ناحية أخرى كانت آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم " يوم وليلة" و يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.





وسبق أن قال خالد النبوي إن سبب مشاركته في الفيلم فكرة السيناريو الجديدة إضافة إلى وجود بنت من ذوي القدرات الخاصة بالعمل.





شاركت الفنانة إسعاد يونس جمهورها بصورة جديدة لها مع الفنان خالد النبوي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.