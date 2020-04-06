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أخبار العالم

تدهور صحة رئيس وزراء بريطانيا ونقله إلى العناية المركزة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:22 م
آخر ظهور لجونسون
آخر ظهور لجونسون
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نقل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، وذلك بعد 10 أيام من تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر مقر الحكومة البريطانية "10 دوانينج ستريت" أن جونسون  تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، مشيرا أنه منذ مساء أمس الأحد، كان رئيس الوزراء البريطاني يخضع لرعاية الأطباء في مستشفى "سانت توماس" في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد.

 

وتابع بيان 10 دوانينج ستريت أنه "بعد ظهيرة اليوم الاثنين، ازدادت حالة جونسون سوءا، وكانت نصيحة الأطباء نقله إلى وحدة العناية المركزة".

وطلب رئيس الوزراء البريطاني من دومينيك راب وزير الخارجية أن ينوب عنه في مهام طالما اقتضت الضرورة ذلك".


وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتلقي رعاية ممتازة، بفضل فريق الرعاية الصحية البريطانية بفضل عملهم الجاد واهتمامهم بعملهم.


وكان راب أعلن قبل قليل أن جونسون سيواصل مهام عمله من المستشفى وأن حالته الصحي مستقرة.

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