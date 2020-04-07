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أخبار العالم

ترامب يهين صحفيا أمريكيا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صحفيا أمريكيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم لخلية الأزمة الأمريكية، بشأن كورونا. 

وظهر الرئيس الأمريكي وهو يقول للصحفي: "أنت مراسل من الدرجة الثالثة وما قلته للتو هو عار ... لن تفعل ذلك أبدًا". 

وأعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن سعيه لرفع القيود المفروضة على جميع الولايات، بحلول 30 من أبريل الجاري. 

وأعلن الرئيس الامريكي السماح لسفينة البحرية الأمريكية في نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب خلال اجتماع الأزمة اليومي: "توصلنا إلى اتفاق مع شركة 3M لإنتاج 165مليون قناع خلال الأشهر المقبلة". 
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