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محافظات

حملات تطوعية لتوعية مواطني شمال سيناء بفيروس كورونا.. صور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:59 م
حملات تطوعية لتوعية
حملات تطوعية لتوعية مواطني شمال سيناء بفيروس كورونا
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قسم المحافظات
تنظم جمعية الجورة، وبالتعاون مع المتطوعين الشباب وبعض الجمعيات الاهلية بتنظيم حملات تطوعية تستهدف التوعية بفيروس كورونا في شمال سيناء، وذلك من خلال مطويات و بوسترات كذلك توزيع ادوات الحماية الصحية من ( كمامات – قفازات – كلور – مطهرات ) حيث تم استهداف 2000 اسرة م من الاسر الاكثر احتياجا في بئر العبد و كذلك يقوم المتطوعين في هذه الحملات بحث الاهالي بضرورة اتباع الاجراءات و الالتزام بالمنزل في ظل هذه الظروف.

يأتي ذلك مساهمة من مؤسسسات المجتمع المدني بشمال سيناء في مساندة جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا، ومنع انتشاره بين المواطنين.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور بكر محمد سويلم، مدير جمعية تنمية الجورة، أن المبادرة الأولى تستهدف 1000 أسرة بمركز العريش، بتوزيع أدوات تعقيم على كل أسرة تشتمل على ديتول وكلور وصابون وكمامات وقفازات ومطبوعات توعية، يقوم المتطوعين بشرح بعض الارشادات لكل أسرة، كما تم وضع بوسترات فى الأماكن العامة ومحلات الحلاقة، للتوعية بخطورة المرض وكيفية الوقاية من المرض بمشاركة عدد 20 من المتطوعين والقيادات الطبيعية من المنطقة.

وأضاف المبادرة الثانية استهدفت 400 أسرة من أسر الشهداء والمصابين بمدينة العريش، بزيارات منزلية بدأت بمنطقة الزهور بحى المساعيد، لعدد (50) اسرة من اسر الشهداء والمصابين، وتم توزيع  شنطة مواد غذائية لكل اسرة ،وشنطة تعليمية تثقيفية لكل طفل، وشنطة ادوات تعقيم، تحتوى على كلور وديتول وقفازات وكمامات ومطبوعات توعية صحية، ويقوم المتطوعين بشرح كيفية الوقاية من المرض وكيفية استخدام ادوات التعقيم، شارك فى المبادرة، وشارك 12 من المتطوعين، وسيستكمل باقى انشطة المبادرة خلال الاسبوع المقبل بحى المساعيد  وباقى الاحياء من اسرالشهداء والمصابين.
 
كما استهدفت المبادرة الثالثة 500 أسرة من الصيادين بمنطقة ومركز بئر العبد، وبدأت بقرية سلمانة والسادات بمركز ومدينة بئر العبد بعدد50 اسرة، وبمشاركة 15 من المتطوعين بتنظيم حملة توعية للوقاية من مرض كورونا، وكيفية استخدام ادوات التعقيم التى تم توزيعها وهى "كلور وديتول وكمامات وقفازات وصابون "، وتستهدف المبادرة الوصول الى عدد 300 اسرة من الصيادين  بمناطق النجاح والكفاح والتعاون واغزيوان وسلمانة والسادات بمركز ومدينة بئر العبد ، ويتم دعم الصيادين بشنط مواد غذائية فى الفترة المقبلة.
حملات تطوعية لتوعية مواطني شمال سيناء بفيروس كورونا.. صور
حملات تطوعية لتوعية مواطني شمال سيناء بفيروس كورونا.. صور
حملات تطوعية لتوعية مواطني شمال سيناء بفيروس كورونا.. صور
حملات تطوعية لتوعية مواطني شمال سيناء بفيروس كورونا.. صور
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