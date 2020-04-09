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محافظات

كفر الشيخ: تنفيذ قرارات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 3080 مترا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:50 ص
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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أ ش أ
شنت محافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، حملة مكبرة بمركز ومدينة كفر الشيخ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لليوم الثالث على التوالي بنطاق قرية مسير وكفر المنشي وقرية متبول وقرية الاتحاد ومحلة القصب، حيث تم تنفيذ 9 قرارات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 3080 مترًا مربعًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة جميع التعديات التي تتم من بعض المواطنين الذين يستغلون الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين باستمرار تلك الحملات، وإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء من المهد، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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