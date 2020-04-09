AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة جديدة: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المنوعات
أكد كبير علماء الأوبئة في فرنسا، على أن زيادة الوزن يعد عامل رئيسي وخطير في إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد. 

وقال البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي، الذي يترأس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن فيروس كورونا المستجد، إن ما يصل إلى 25% من الفرنسيين معرضون بشدة لخطر الإصابة بالفيروس بسبب العمر أو الظروف الموجودة مسبقًا أو السمنة، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وأضاف أن الأمريكيين معرضون للخطر بشكل خاص بسبب ارتفاع مستويات السمنة في الولايات المتحدة، حيث يعاني حاليًا 42.4% من السكان البالغين من زيادة الوزن الشديدة.

وحذر الخبير الفرنسي من تعرض الشباب، المصابين بسمنة لخطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر حول الأمر. 

وتابع: "لهذا السبب نحن قلقون بشأن أصدقائنا في أمريكا ، حيث مشكلة السمنة معروفة وحيث سيكون لديهم على الأرجح معظم المشاكل بسبب السمنة". 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اضطرابات النوم لدى النساء تدفع أجسامهم لهذه الأمراض الخطيرة.. احذريها

فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. أضرار خطيرة تسببها زيادة الوزن على الصحة

تقلل مناعة الجسم.. الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون للإصابة بفيروس كورونا

دراسة: أصحاب السمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بعد زيادة إصابة الرجال بالفيروس.. مرضى السمنة أكثر عرضة لـ كورونا

لمرضى السمنة .. إليكم نظام غذائي معتدل لفقدان الوزن على المدى الطويل

ترشيحاتنا

شائعة أم حقيقة.. تناول المضادات الحيوية يقى من الإصابة بفيروس كورونا

وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

في عيد ميلادها الـ 30.. ماذا قالت كريستين ستيوارت عن خيانتها لـ روبرت باتينسون

أكثر من 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

أبو العينين: أموال الدنيا لا تساوي روح عامل وتشريد أسرته

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

بسبب البرنس.. أحمد فهمي يكشف حقيقة منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان ..شاهد

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

رئيس جامعة القاهرة يخصص 20% من راتبه والنواب والعمداء لصالح العمالة غير المنتظمة

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

للسيدات.. أضرار تسببها الكمامة الطبية على البشرة