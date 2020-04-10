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فن

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. تعدى على صديقه أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:14 ص
عمر الشريف
عمر الشريف
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شروق ابراهيم
أسطورة فنية من الصعب تكرارها، عشقه العالم من شرقه لغربه فلم يكن تمكنه من التحدث بأكثر من 5 لغات سببا في شهرته العالمية بل لأنه كان قريبا من القلب وصريح وبعيدا عن التكلف، إنه النجم العالمي عمر الشريف الذي يصادف اليوم ذكرى ميلاده.

ويحكي المخرج عاطف سالم في مذكراته عن واقعة في المشهد الذي يقوم فيه عمر الشريف بضرب أحمد رمزي ليسقط على الأرض في فيلم صراع في الميناء، قرر عاطف سالم أن يكون هذا المشهد حقيقيا حيث أوقع بين الصديقين عمر وأحمد، وقتها كان عمر الشريف متزوجا من فاتن حمامة التى شاركتهما البطولة وذهب عاطف سالم وقال لعمر إنه يشعر أن أحمد رمزى يحب فاتن وشاهده يغازلها وهو ما أشعل النار فى قلب.

عمر الشريف وثار قبل تصوير المشهد وبعدما دارت كاميرات شاهين وقال " أكشن " انهال عمر الشريف على أحمد رمزى وضربه بقوة وأخذ أحمد رمزى يتراجع تجاه مياه الميناء ولم توقف الكاميرات رغم صراخ واستغاثة رمزى. 

 واندهش الجميع من هذا التصرف خاصة أن عمر الشريف أخذ فاتن حمامة وترك موقع التصوير فور أن قال يوسف شاهين "استوب"، وحاول أحمد رمزى معرفة الأسباب التى جعلت عمر الشريف يتصرف معه بهذه القسوة والوحشية ولكن لم يستطع، إلى أن اعترف لهما عاطف سالم بالحيلة التى فعلها معهما.

ظلت القطيعة حتى تقابلا الصديقان في عيد ميلاد ابنة الفنان صلاح ذوالفقار، وتصافحا، بعد أن كان كل منهما عرف الحقيقة.

 أراد " عمر " الاعتذار لـ " رمزي " بطريقته، فقام بالتنازل عن دور البطولة لأحمد رمزي في فيلم ( حكاية العمر كله ) أمام فاتن حمامة وفريد الأطرش.

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