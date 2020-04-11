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رياضة

شوقي غريب: رمضان صبحي أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب

السبت 11/أبريل/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، إن تأجيل أولمبياد طوكيو حتي 2021، ستفيد منتخب مصر حيث سيمنح فرصة لتعافي عدد كبير من قوام المنتخب الأساسي، أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي.

وأضاف غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورت"، الفيفا وافق بشكل رسمي علي مشاركة لاعبي مواليد 97، في الأولمبياد، برغم التأجيل لمدة عام، مشيرا، إن هناك أكثر من دولة طلبت ذلك بعد وجود أنباء عن رفض الفيفا عدم صلاحية مشاركتهم.

وأشار: إن رمضان صبحي، يعتبر أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، سواء استمر في الاهلي او عاد إلي أوروبا، مؤكدا إن رمضان من اللاعبين المميزين الذي يضيف لأي مكان يتواجد فيه.

وأختتم: أتمني أن تتعافي مصر ودول العالم أجمع من هذا الوباء في أسرع وقت، مشيرا إنه لا يتأخر عن مبادة تحدي الخير ومعه أسرة المنتخب الأولمبي بالتكافل بـ 600 أسرة متضررة من فيروس كورونا.
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