شركتا لايكا و Olympus تتيح دورات افتراضية مجانية للتصوير الفوتوغرافي.. اشتراك الآن

أعلنت شركتا صناعة الكاميرات Leica و Olympus عن مبادرات لتقديم دورات مجانية ومحادثات للمصورين وسط جائحة COVID-19.





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، قدمت العديد من الشركات التي تهتم بالمجالات الإبداعية الموارد للأشخاص العالقين حاليا في منازلهم لوقف تفشي فيروس كورونا.





وفي الأسبوع الماضي، أتاحت صناعة البصريات والتصوير الشهيرة Nikon، جميع دروس تعليم التصوير الفوتوغرافي مجانًا حتى نهاية شهر أبريل الجاري.





ومن جانبها، أطلقت الشركة اليابانية أوليمبوس الصفحة الرئيسية مع جلسات أوليمبوس، لربط الأشخاص بالخبراء التقنيين في المؤسسة.





ويمكن للمصورين الاشتراك في جلسات جماعية أو فردية لتوجيه أسئلة محددة والحصول على تعليقات ومعرفة المزيد حول كاميرات أوليمبوس الخاصة بهم، من المنزل.









ويتم تغطية جلسات المجموعة بستة أشخاص ويتمحوروا حول نماذج كاميرات وأنواع معينة من التصوير الفوتوغرافي، مثل المناظر الطبيعية والتصوير تحت الماء.





ووفي الوقت نفسه، تطرح شركة لايكا Leica الألمانية، سلسلة من المناقشات المجانية عبر الإنترنت بقيادة المصورين المشهورين والموسيقيين والممثلين والمبدعين الآخرين.





وستجري المحادثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتى ستبدأ في 12 أبريل الجاري، وتدور حول الحفاظ على التصوير الفوتوغرافي أثناء وجودهما في الحجر الصحي الذاتي.



