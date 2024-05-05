في ذكرى ميلاده.. نجل الشيخ الطبلاوي: والدي أوصانا بحب بعضنا البعض وبتقوى الله|فيديو

قال الحاج إبراهيم الطبلاوي، نجل القارئ الشيخ محمد الطبلاوي، إن والده له بصمة كبيرة في مصر وفي العالم الإسلامي كله، وله محبون في كل مكان، متابعًا أنه في ذكرة ميلاده يتجمع مع إخواته ويقرأون له خاتمة قرآن كاملة وذلك بحضور مُحبيه أيضًا.



وأضاف “الطبلاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن والده كان يحب أن تسير كافة الأمور في الدنيا حسب تعاليم القرآن الكريم، متابعًا: “كان دايمًا يوصينا بحفظ القرآن ونحفظ أولادنا القرآن”.

وتابع نجل القارئ الشيخ محمد الطبلاوي أنه والده كان يفرح كثيرًا عندما كان يتجمع أحفاده في يوم عيد ميلاده، مستطردًا:"والدي أوصانا بحب بعضنا البعض وبتقوى الله".