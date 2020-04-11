بشرى.. شفاء 5 مصابين بـ كورونا وخروجهم من مستشفى عزل الأقصر..صور

اعلن مستشفي اسنا التخصصي للحجر الصحي بالأقصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شفاء 5 حالات من مصابي فيروس " كورونا " وتحول نتائج تحاليلهم من ايجابية الى سلبية.

وغادرت الحالات منذ قليل المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع طاقم الاطباء والتمريض ومديرة المستشفي الدكتورة الهام محمد محمود.

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وكان أطباء وممرضو المستشفى قد وجهوا رسالة مهمة لجميع المواطنين، بالابتعاد عن أماكن التجمعات خلال هذه الفترة والإلتزام بالمنزل.