بأمر ملكي.. السعودية تعفي هذه الفئة من سداد القروض

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، أنه سيتم إعفاء فئات معينة من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الإجتماعي، من سداد القروض.





وأعلن أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور موافقة ملكية، تقضي بإعفاء عدد من المواطنين المقترضين من بنك التنمية الاجتماعية، وهم الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة، وكبار السن.





ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على هذه الموافقة الكريمة.





فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، السبت، عن إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة، من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة 3 أشهر.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن المتحدث باسم الوزارة أن مبادرة ”غذاؤنا واحد“، التي أطلقت مؤخرًا تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة.





وقال إن المبادرات التي أطلقتها المملكة لاحتواء تداعيات كورونا، تضمنت خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج ”أجير“، والتي تهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة كبديل للاستقدام الخارجي، ولحماية المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.



