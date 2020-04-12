أحلى صاحب.. عمر طلعت زكريا ينشر صورة بصحبة كلبه

نشر الفنان عمر طلعت زكريا، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر "عمر" برفقة كلبه داخل منزله، وعلق قائلًا: "من فتره مش كبيره ربنا كرمني ب أحلى صاحب #روبين 🐶 حاجه كده مخلياني مش عايز اشوف حد غيره جه كده حاجه عندها ثلاثين يوم فتح عينه شافني أنا ومراتي حاله حب وطاقه غير طبيعيه ❤️ أنتظروا يوميات #روبين 😂 قريبآ الولا كبر دلوقتي وبقي خطر"، نالت إعجاب متابعيه.





وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.





يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.



