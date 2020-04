أحلى صاحب.. عمر طلعت زكريا ينشر صورة بصحبة كلبه

View this post on Instagram

من فتره مش كبيره ربنا كرمني ب أحلى صاحب #روبين 🐶 حاجه كده مخلياني مش عايز اشوف حد غيره جه كده حاجه عندها ثلاثين يوم فتح عينه شافني أنا ومراتي حاله حب وطاقه غير طبيعيه ❤️ أنتظروا يوميات #روبين 😂 قريبآ الولا كبر دلوقتي وبقي خطر 😅🐶