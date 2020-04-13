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اقتصاد

الأسهم الآسيوية تتراجع .. تعاملات هادئة تزامنا مع عطلة عيد الفصح

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الإثنين في ختام أولى جلسات الأسبوع ، وسط تداولات اتسمت بالهدوء ، تزامنا مع إغلاق بعض الأسواق أبوابها بمناسبة عطلة "عيد الفصح".

وفي هذا السياق ، تراجع مؤشر "نيكي " الياباني بنسبة 2.3% ليصل إلى 19058 نقطة، كما انخفض مؤشر شنجهاي الصيني بنحو 0.5% ، مسجلا 2782 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي " بنسبة 1.4% ليصل إلى 1888 نقطة، بينما أغلقت بورصتا هونج كونج وسيدني أبوابهما بمناسبة "عيد الفصح" .

وتوقع المحلل المتخصص في الشئون الآسيوية بمجموعة "إي إن جي " الاقتصادية روبرت كارنيل ، بداية هادئة لتعاملات الأسبوع الجاري ، نظرا لاستمرار عطلة "عيد الفصح ".

يأتي هذا فيما تستعد الصين لإعادة فتح بعض النشاط التجاري بمناطق منها : مدينة "ووهان " ومقاطعة "هوبي " بعد إغلاق دام قرابة ثلاثة أشهر لتفشي فيروس "كورونا " منذ شهر ديسمبر الماضي، فيما تواصل اليابان تشديد الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس ، وتواجه انتقادات بشأن عدم اتخاذها إجراءات عزل كافية لمنع انتشار الفيروس.

وفي السياق ذاته ، يترقب المستثمرون صدور بيانات في وقت لاحق من الأسبوع الجاري حول أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري لإلقاء الضوء عن حجم الضرر الذي تسببت به جائحة فيروس "كورونا " على الشركات منذ بدء ظهورها أواخر ديسمبر الماضي حتى الآن .
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