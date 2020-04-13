سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 13-4-2020‎









سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأثنين 13-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي،





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:





سعر الدرهم الإماراتي اليوم





سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي





سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.29 جنيه مصري





سجل سعر اليورو = 4.01 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو





سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.59 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني





سجل سعر الدينار الكويتي = 11.82 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي





سجل سعر الدولار الكندي = 2.62 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي





سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.3 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.42 دولار أسترالي





سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.39 ين ياباني





سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي

سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني





سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري



