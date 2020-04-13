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اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 13-4-2020‎

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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احمد علام


سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأثنين  13-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي، 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.29 جنيه مصري

سجل سعر  اليورو = 4.01 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.59 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.82 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.62 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.3 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.42 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.39 ين ياباني

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي
 
سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

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