سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 13-4-2020‎

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأثنين 13-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي،
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي
سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.29 جنيه مصري
سجل سعر اليورو = 4.01 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو
سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.59 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني
سجل سعر الدينار الكويتي = 11.82 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي
سجل سعر الدولار الكندي = 2.62 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي
سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.3 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.42 دولار أسترالي
سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.39 ين ياباني
سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي
سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني
سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري