رغم أزمة كورونا.. نادي مصر يرفض تخفيض رواتب لاعبيه

رفض مجلس إدارة نادي مصر مقترح تخفيض رواتب لاعبيه والأجهزة الفنية، في ظل تجميد النشاط الرياضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





وكان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف مسابقة الدوري الممتاز، حتى نهاية شهر إبريل الحالي.





وجاءت قرارات مجلس إدارة نادي مصر كالتالي:

1- مد إيقاف التدريبات لمدة شهر اضافي اعتبارا من 15 ابريل وحتى 15 مايو 2020

2- رفض مقترح بتخفيض العقود والمرتبات والإلتزام بدفع (كامل) قيمة العقود لموسم 2019/2020. كما تقرر توزيع سداد كامل المتبقى من قيمة عقود اللاعبين ومرتبات الأجهزة الفنية على (٤) شهور بدلًا من شهرين