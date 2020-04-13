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رياضة

رغم أزمة كورونا.. نادي مصر يرفض تخفيض رواتب لاعبيه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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محمد السعيد
رفض مجلس إدارة نادي مصر مقترح تخفيض رواتب لاعبيه والأجهزة الفنية، في ظل تجميد النشاط الرياضي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف مسابقة الدوري الممتاز، حتى نهاية شهر إبريل الحالي.

وجاءت قرارات مجلس إدارة نادي مصر كالتالي:
1- مد إيقاف التدريبات لمدة شهر اضافي اعتبارا من 15 ابريل وحتى 15 مايو 2020
2- رفض مقترح بتخفيض العقود والمرتبات والإلتزام بدفع (كامل) قيمة العقود لموسم 2019/2020. كما تقرر توزيع سداد كامل المتبقى من قيمة عقود اللاعبين ومرتبات الأجهزة الفنية على (٤) شهور بدلًا من شهرين
3- تخصيص مبالغ اضافية للاستعداد لتطبيق المعايير الطبية اللازمة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بمجرد عودة النشاط.
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