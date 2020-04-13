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أخبار البلد

أى رقم تانى غير صحيح .. وزير القوى العاملة يوجه رسالة هامة للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:52 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمضارين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى والذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده.

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وقال، وزير القوى العاملة، إن منظومة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، اليوم الاثنين، كانت رائعة من حيث التزام المواطنين، وكانت صورة حضارية كشفت مدى التزام المواطنين وجهود الحكومة في صرف المنحة، مشيرًا إلى أنه انتشرت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تكذبيها والتعامل معها.

وأكد الوزير، أن الرقم الذي سترسل منه رسالة بصرف المنحة، هو م 2030 وأي رسالة تأتي من أي رقم آخر غير صحيحة.


وفى جولته التفقدية  بمكاتب بريد مدينة نصر، وهليوبوليس غرب، والحرية وجه الوزير بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن، وضمان مسافات تباعدية بينهم حرصًا على سلامتهم ، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية علي المواطنين فى المكاتب وأمامها ، حيث جلسوا علي مقاعد مخصصة لهم ، ويتم النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف ، ويتسلم المنحة ،  فضلا تسلم المستحق كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020.  وسيتم إرسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلى حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.


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