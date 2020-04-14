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فن

محمد شاكر يتجاوز 800 ألف مشاهدة بـ خلصت القصة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:20 ص
محمد شاكر - خلصت
محمد شاكر - خلصت القصة
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سعيد فراج
حقق المطرب محمد شاكر، 823 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه «خلصت القصة»، التي طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 9 أبريل الجاري.

وتقول كلمات الأغنية: "ناطر .. بعد مرة قلك روح .. الظاهر حابب تترك بعد جروح .. خايف اخسر باقي روحي معاك .. أسف مش كل ليلة بلاقي روح .. مش باقي مطرح فيا تجرح .. مني ميت ولا عم عيش .. كل تكي مشتاق للضحكة .. ما بتعرف اديش". 

أغنية "خلصت القصة" كلمات زياد جديد، ألحان شادي جارور، وتوزيع موسيقي روا حمدار، وميكس وديجيتال ماسترينج :" روجير ابي اكيل.

يذكر أن أبرز أعمال محمد فضل شاكر، أغنية "لما تحن"، و"انا يا جروحي"، و"جرعة جرأه"، و"من هلأ"، وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.
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