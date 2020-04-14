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محافظات

إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، واقعة قيام فريق مكافحة العدوي بإضرام النيران فى نعش سيدة مسنه توفيت جراء اصابته بوباء عدوي الكورونا ودفنت بمقابر عائلتها بوسط القرية وسط من الالتزام باتباع إجراءات الطب الوقائي، خشيه تفشي العدوي.


جاء ذلك، وسط حراسه امنيه مشدده من جانب رجال الشرطة، لمراحل دفن جثمان الضحية بمقابر العائلة وسط القرية .

من جهته، اكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور عبد الناصر حميدة، أن قرية صفط تراب، شهدت ارتفاع حصيلة الإصابات بها بين الأهالي من 6 حالات إيجابية إلي 18 بوباء "كورونا ".


وكلف وكيل وزارة الصحة، مدير إدارة صحة ثان المحلة الدكتور السيد قاعود، بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية التى تلزم العزل الصحي الكامل لأسر وعائلات قرية صفط تراب لمدة تزيد عن 14 يوما.


جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بالضرورة  تنفيذ خطة الدولة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه خشية انتشار عدوي "كوفيد 19" المميت .


وجه وكيل الصحة، بأهمية الدفع بفرق مكافحة العدوى لـ فحص المخالطين للمصابين الـ 18، ونقلهم إلى العزل الصحي بمستشفى  كفر الزيات العامة لتلقي مراحل العلاج والمتابعة الصحية اللازمة .


كما وجه وكيل الصحة، مدير الطب العلاجي ومسئولي الطب الوقائي بأهمية الدعم بفرق مكافحة العدوى وأعضاء إدارة التثقيف الصحي لفحص كافة الأسر والعائلات المخالطة للحالات الإيجابية المذكورة مشيرا بقوله "دورنا رعاية مصالح الوطن ومتابعة كافة الحالات المشتبه إصابتهم بالوباء العالمي "كوفيد 19 " .

 

وشدد  فى تعليماته الموجهة للدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالمديرية على ضرورة المرور ميدانيا وإجراء كافة تحاليل "بي سي أر"  تحت إشراف الدكتور محمد طارق رئيس قسم المعامل بمستشفى حميات طنطا وباقي المعامل الحكومية التابعة للمديرية بطنطا .


وأعطى وكيل الصحة تعليماته الى مديري إدارة المعامل بمتابعة سير تداعيات العمل داخل المعامل وتلبية جميع احتياجاتهم وتم الاطمئنان على الأوقية والكيماويات والمستلزمات موجها كل التحيه  لجميع فريق المعامل من أطباء وفنيين وعمال لعملهم الريادي وبذل طاقتهم على مدار ٢٤ ساعة في مواجهة أخطار تفشي الوباء المذكور .


فى ذات السياق أعطى محافظ الغربية تعليماته بأهمية تطبيق إجراءات العزل لمداخل ومخارج قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة عقب ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بالوباء عدوى "كورونا المستجد " .


وشدد محافظ الغربية على أهمية البدء فى إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدورية لتأمين أرواح ومواطني القرية لإحجام تفشي الوباء لتأمين أرواح وحياة كبار السن بذات القرية.

إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل
إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل
إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل
إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل
إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل
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