هنادي مهنا تكشف عن شخصيتها في مسلسل خيانة عهد

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، لها من بوستر مسلسل خيانة عهد من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت هنادي على الصورة قائلة: "انتطروا سارة ان شاء الله في مسلسل خيانه عهد رمضان 2020".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: " مبرووك يا هنادي من نجاح لنجاح ".





وتابعت أخرى قائلة: "تستاهلي كل خير".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا مسلسل "زلزال"، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة ومنى عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.