للحماية عند الحوادث.. فائدة مسند الرأس في السيارة

يصابنا الفضول دائما لمعرفة فائدة وجود مسند الرأس في السيارة لأن الأغلبية يراه بأن الموضوع بسيط صنع من أجل " يسند الرأس " .

وتكمن أهمية المسند في إنقاذ حياتك لأنه يحمي رأسك ،وعنقك من ردود أفعال التي تنتج من الحوادث خاصة عن الاصطدام من خلفية السيارة .

كما تعتمد مساند الرأس النشطة على قدرتها في في دفع النفس إلى الأمام ،وذلك لتقليل المسافة بين الرأس ومسند الرأس وتخفيف الأرتجاج الناتج عن حوادث السير .

كما أن هذه الحركة البسيطة في المسند إلى الأمام والأعلى تقلل، من خطر الإصابة في الرأس والعنق عن طريق منع تمدد الفقرات .

كما أن مساند الرأس النشطة تعمل فقط في الحوادث الخلفية ،وليست متوفرة في كل السيارات، ولكن يمكن إضافتها من خلال التواصل مع توكيل سيارتك.

كما يتلخص هذا الجدل الكبير أن علاقة كل من حزام الأمان ،ومساند الرأس كمالية حيث أن مكل منهما يعزز دور الاخر ويجعله أكثر فعالية إذ أنمساند الرأس تحمي جسد السائق بالكامل .