موازنة البرلمان: تعديلات ضريبة الدخل تخدم الدخول الضعيفة حتى 37 ألف جنيه

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تعديلات الحكومة الجديدة لضريبة الدخل، جاءت تنفيذا لتوصيات اللجنة والبرلمان بشأن دعم محدودي الدخل وأصحاب الدخول الضعيفة بتطبيق الضريبة التصاعدبة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث التعديلات الجديدة عقب إرسالها إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأوضح الفقى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول أكثر من 400 ألف جنيه سنويا، يصب في مصالح محدودي الدخل من الموظفين، حيث سيتم تخفيف الضريبة المفروضة عليهم بجانب زيادة حد الإعفاء الضريبي والذي وصل في التعديلات الجديدة إلى 15 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف، مؤكدا أن هذه التعديلات تخدم أصحاب الدخول الضعيفة حتى 37 ألف جنيه.





كما أيد النائب، إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليًا، مشددا على أنه كان يتعارض مع سياسة تصاعدية الضريبة، كما أن إلغاؤه يضمن المزيد من العدالة الضريبية، منوها بمةافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت الكسان عضو اللجنة لتعديل الضريبة المضافة، حيث سيتم بحث مشروع الحكومة بجانب مشروع النائبة والمشروعات الآخرى في هذا الصدد لخلق مشروع قانون متكامل يحقق العدالة الاجتماعية.