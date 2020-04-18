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أخبار العالم

1132 إصابة خلال ساعات.. السعودية تسجل ارتفاعا غير مسبوق لمصابي كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 03:02 م
السعودية تسجل ارتفاع
السعودية تسجل ارتفاع غير مسبوق لمصابي كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزراة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 وذلك خلال 24 ساعة فقط ليصل إجمالي الإصابات إلى 8274 حالة.

وتابعت الصحة السعودية أن هناك 8274 إصابة كورونا بينهما 6853 حالة نشطة بينها 78 حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع الدخول إلى حيي الفيصلية، والفاضلية، في محافظة الأحساء (شرق السعودية)، أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية، الفاضلية، في محافظة الأحساء، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر

ثانيًا: السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية، والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا

ثالثًا: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيًا وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس «كورونا»، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات

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